‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಪ್ರಾಣವಾಗಲಿ’

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಬುದ್ಧ ತನು, ಬಸವ ಮನಸ್ಸು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಮ್ಮ ದೇಹ ದೊಳಗಿನ ಪ್ರಾಣವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಈ ಮೂವರನ್ನೂ ನಾವೆಲ್ಲ ತ್ರಿಕರ್ಣ ಶುದ್ಧ ವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಬೈಲೂರು ನಿಷ್ಕಲ ಮಂಟಪದ ನಿಜಗುಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಹೀರಾಪುರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 135ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅರಿವು ಉತ್ಸವ'ದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಬುದ್ಧ, ಬಸವಣ್ಣ, ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಜಯಂತಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅರಿವಿಗೆ ಇಳಿಯಬೇಕಿದೆ. ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಗದ್ದಲ, ಡಿ.ಜೆ, ಕುಣಿತ, ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ.ಜೆ ಸದ್ದು, ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನೋವು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಾತ್ಮರು ಬಂದರು. ಅವರೆಲ್ಲ ದೇವರು, ಧರ್ಮ, ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಬುದ್ಧ, ಬಸವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮನುಷ್ಯರ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕರ್ಮವಾದ ಕಳಚಿ ಪ್ರಯತ್ನವಾದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದ ಬುದ್ಧ ರಾಜನಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದೆಡೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಕಳಚೂರಿಯರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಶ್ರೇಣಿಕೃತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇವರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಾಜ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕತ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಸುವ ಜನರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಅರಿವಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪೆನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟ ಮಹಾತ್ಮ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮನುಷ್ಯ ಏನೇ ಮಾರಿದರೂ ಬುದ್ಧಿ, ತಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು. ಮಾನಸಿಕ ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ಜಾರಬಾರದು. ಯುವಜನರು ಬರೀ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗದೇ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ, ಪುಸಕ್ತಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅನುಭಾವಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಇದು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದ ಕಾಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟ ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಧರ್ಮ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಣಮಂತ ಇಟಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅನಿಲ ಟೆಂಗಳಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮೇಯರ್ ವರ್ಷಾ ಜಾನೆ, ಮುಖಂಡ ಶಿವಕುಮಾರ ಸಾಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ದೇಹದಾನ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಜೀವಮಾನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಗೀತಾ ಎಸ್. ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಸುರೇಶ ಎಲ್. ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>