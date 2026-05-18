<p>ಕಲಬುರಗಿ: ‘ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವ ಸದ್ಯ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಫೋಟೊ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಎಂದು ಒಳಗಡೆ ಜಾತೀಯತೆ ಮಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮಹಾಮನೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಬೆಲ್ದಾಳ ಶರಣರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಡಾ. ಎಸ್.ಎಂ. ಪಂಡಿತ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಸಾಮರಸ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ 893ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶರಣರ ಮಹಾಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸಂವಿಧಾನದ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಡೆ ಯುತ್ತಿವೆ. ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕಾದವರು ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು. ಅವರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ದೀನದಲಿತರು, ಶೋಷಿತರು, ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ, ಒಬಿಸಿ, ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಳ್ಳ ವರು, ದುಡಿಯುವ ಜನರು, ರೈತರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಣೂರ್ ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಫಾರೂಕ್ ಮಣೂರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದಲಿತರು, ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಒಬಿಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಈಗ ಅವರ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಬೈಗುಳ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಹಿಂದೂ–ಮುಸ್ಲಿಂ ಎನ್ನದೇ 1,000 ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. 750 ಕ್ಷಯರೋಗಿಗಳಿಗೆ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೂ ಬೈಯ್ಯುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಳಖೇಡದ ಸಜ್ಜಾದೆ ನಸೀನ್ ಸೈಯದ್ ಶಹಾ ಮುಸ್ತಾಫ್ ಖಾದ್ರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರಲಿ. ಅವನು ತನ್ನ ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ತನ್ನ ಧರ್ಮದ ಆಚಾರ–ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿ, ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮೀಯರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಕಾಣುವುದೇ ಮಾನವ ಧರ್ಮ. ಈ ಮಾನವ ಧರ್ಮದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿದ್ದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ದಲಿತ ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಣಮಂತ ಯಳಸಂಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ದಲಿತ ಚಳವಳಿಗಳು ಮಾಡಿವೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಜನ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಶೂದ್ರನು ಇದುವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಿಪಿಐ ಜಿ.ಬಿ. ಉಮೇಶ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಮಾನತೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವುದು ಜಾತಿ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಅಸಮಾನತೆ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರು ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜಾತಿ ವಿನಾಶ ಚಳವಳಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಹಿಂದೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕೂಡ ಶ್ರಮಿಸಿದರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ತೊನಸನಹಳ್ಳಿಯ ಮಲ್ಲಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಾಗರಾಳದ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹಸರಗುಂಡಗಿಯ ಮೊಹ್ಮದ್ ಮೌಲಾಲಿ ಮುತ್ತ್ಯಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪರಿವರ್ತನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರ್ಜುನ ಹತ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರೊ.ಇಂದಿರಾ ಚಕ್ರಸಾಲಿ, ಸಿಪಿಐ ಜಗದೇವಪ್ಪ ಪಾಳಾ, ಬಾಲಾಜಿ ಘೋಡಕೆ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ನಿಂಬಾಳಕರ, ಪಿಎಸ್ಐ ಯಶೋದಾ ಕಟಕೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಡಿ.ಭಜಂತ್ರಿ, ದೇವಿದಾಸ ಮಾಲೆ, ಡಾ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮುಕ್ಕಾ, ಬಿ.ಪಿ.ಬುಳ್ಳಾ, ಶಂಕರ ಹಡಪದ, ಸುಭಾಸ ನಾಯಕ, ಕಾರ್ತಿಕ ಇದ್ದರು. ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಳವಾರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ವೈ.ಎಸ್. ವಗ್ಗಿ, ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಕಟಕೆ ನಿರೂಪಿ ಸಿದರು. ಸಾಧಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260518-34-1667049509</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>