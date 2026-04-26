‘ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಗೆ ಮಂಗಳ ಮೈತ್ರಿ, ಧಮ್ಮ ಪಾವನ’

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಂಚಿನಗರದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮೈತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಧಮ್ಮ ಪಾವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಾಂಚಿನಗರದ ನ್ಯೂ ಘಾಟಗೆ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೆತ್ತಾ ಫೌಂಡೇಷನ್, ಭೀಮ ಶಕ್ತಿ ಯುವಕ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾಬೋಧಿ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದ ಭಂತೆ ಆನಂದ ಥೇರಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಉಪಾಸಕರಾದ ಬಿ.ಆರ್. ಬುದ್ಧಾ, ಶಶಿಕಾಂತ ಹೊಳಕರ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಹುಬಳಿ, ಕೆ.ಎಸ್.ಬಂಧು, ಲಿಂಗಪ್ಪ ಟೆಂಗಳಿ, ಹಣಮಂತ ಇಟಗಿ, ಅನಿಲ ಟೆಂಗಳಿ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬಂಧು, ಸತೀಷ ಸಜ್ಜನ, ಬಿ.ಸಿ. ವಾಲಿ, ಶಂಕರ ಶಹಬಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಡಾವಣೆಯ ನೂರಾರು ನಾಗರಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260426-34-1509624016</p>