‘ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೆಳೆಸುವುದು ಅಗತ್ಯ’

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೆಳೆಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಸಚಿವ ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ಹೊರ ವಲಯ ಅಫಜಲಪುರ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಶರಣಸಿರಸಗಿ ನಾಗರಕಟ್ಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆದಿ ಬಣಜಿಗ ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅಸವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಿಂಗಪೂಜೆ, ಅಷ್ಟಾವರಣ, ಷಟಸ್ಥಲ ಹೇಳಿ ಕೊಡೋಣ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಈ ಸಮಾಜ ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕುಳಿತು ಜನರಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಎಂ.ವೈ.ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಮಾಜ ನನ್ನದು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವ ಬರಲು ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಯಾದರೂ ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ ರೇವೂರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಆದಿ ಬಣಜಿಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಂದು ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರದಿಂದ ಬರೆದಿಡುವ ದಿನ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಸಮಾಜದ ಬಡವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ನವದೆಹಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹವಾ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಬಾರಾಮತಿಯ ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ನೀಲಕಂಠರಾವ ಮೂಲಗೆ, ಡಿ.ಕೆ ಪಾಟೀಲ ಮುಡಬೂಳ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ರೇವೂರ, ವೀರಣ್ಣ ಮಂಗಾಣೆ, ಶಶಿಕಲಾ ಟೆಂಗಳಿ, ಜಗನ್ನಾಥ ಶೇಗಜಿ, ಸುವರ್ಣಾ ಹಣಮಂತರಾಯ ಮಾಲಾಜಿ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಕರೆಕಲ್, ಗುರುಶಾಂತ ಪಾಟೀಲ ನಿಂಬಾಳ, ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಬಿರಾಳ ಹಲವರಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಆದಿ ಬಣಜಿಗ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಬರೂಡೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಕೊನೆಕ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕೋಟ ನೂರದ ಶಿವಶಂಕರ ಬಿರಾದಾರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಗಂಗಾಧರ ಮುನ್ನೊಳಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>