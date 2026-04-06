‘ಭಗವಂತ ಕರುಣಾಮಯಿ, ತ್ಯಾಗ ಮೂರ್ತಿ’

ಕಾಳಗಿ: 'ಭಗವಂತ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ನೂರುವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವಷ್ಟು ಹಸಿರು, ಜಲ, ಬೆಳಕು ಹೀಗೆ ಬದುಕಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿರಿತನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ನಾವು 'ಗಂಗಾರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ' ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೊನ್ನಕಿರಣಗಿ ರಾಚೋಟೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರಗುಂಡ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ನೀಲಕಂಠ ಕಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಗಂಗಾರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಜಲ, ಸೂರ್ಯ, ಗಾಳಿ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಪೂಜಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮದಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಿರಿಯರ ಬಯಕೆಯಂತೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗಲಿ' ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಜೇಶ ಗುತ್ತೇದಾರ ಮಾತನಾಡಿ 'ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಗಂಗಾರತಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಗಂಗಾರತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹೊನ್ನಕಿರಣಗಿಯ ರಾಚೋಟೇಶ್ವರ ಮಠದ ಬಾಲಕಿಯರ ವೈದಿಕ ಬಳಗ ಗಂಗಾರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಕಮಲಾಪುರ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಗುತ್ತೇದಾರ, ವಿಶ್ವನಾಥ ವನಮಾಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸಂತೋಷ ಪತಂಗೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ರೌದ್ರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>