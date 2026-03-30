‘ಹನುಮಂತನ ಶೌರ್ಯ ಆದರ್ಶ’

ಕಲಬುರಗಿ: ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪೌರ್ಣಿಮೆಯಂದು, ಅಂಜನಾದೇವಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಅವತರಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಭಗವಂತ ಆಂಜನೇಯ ಎಂಬ ನಾಮವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಹನುಮಂತನ ಭಕ್ತಿ, ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮನ ಮೇಲಿನ ಅದಮ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರ್ಶ ಎಂದು ಪ್ರವಚನಕಾರ ಪಂಡಿತ ದ್ವೈಪಾಯಾನಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕರುಣೇಶ್ವರ ನಗರದ ಜೈವೀರ್ ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ರಾಮನ ದೂತನಾದ, ರಾಮನ ಸೇವಕನಾದ ಹನುಮಂತನ ಶೌರ್ಯ, ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅವನ ಸುಂದರ ಕಥೆಗಳೇ ಸುಂದರಕಾಂಡದ ಸಾರ. ಸುಂದರವಾದ ಲಂಕಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಸುಂದರಿಯಾದ ಸೀತಾದೇವಿಯ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸುಂದರನಾದ ಹನುಮಂತ ಬಂದು ಸುಂದರನಾದ ರಾಮನಿಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಸುಂದರಕಾಂಡ ಎಂದು ಹೆಸರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸುಂದರಕಾಂಡ ಪ್ರವಚನವು ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು, ಭಕ್ತರು, ಪಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಬಡಾವಣೆಯ ಜನರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>