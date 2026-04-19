‘ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಭಕ್ತರಾಗುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜ ಹಾಳು’

ಕಲಬುರಗಿ: 'ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವುದರಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜನರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಭಕ್ತರಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಆಳಂದದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕೋರಣೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಜಗತ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿಯ ಬಸವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಶರಣರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದವರ ವಿಚಾರಗಳು ಲಿಂಗಾಯತರನ್ನು ಆಳುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಚಾರಗಳು ಮೋಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನಂಬಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂಬಬೇಡಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಬುದ್ಧನ ನಂತರ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ 1,500 ವರ್ಷ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮಹಾನ್ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದರು. ಶೋಷಿತರನ್ನು ಯಾತನೆಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದರು. ಬಸವಣ್ಣ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗದೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. 770 ಶರಣರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು. ವಿಷಮತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಮಾನತೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಬಸವಣ್ಣನವರು ಎಂದೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇಂದಿನ ನೇತಾರರು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮದ ಹೋರಾಟ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಡಕು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದ ಕಲಬುರಗಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪಕ್ಷ, ಜಾತಿ ಭೇದ ಮರೆತು ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೊಂದು ಮಾದರಿ ನಡೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಗುರುಮಠಕಲ್ ಖಾಸಾಮಠದ ಶಾಂತವೀರ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅರುಣಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ಕೊಡಲಹಂಗರಗಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆರ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>