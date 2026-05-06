ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಅಭಿವಂದನೆ

ಕಲಬುರಗಿ: ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹವಾ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ನೀರಗುಡಿ ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಅಭಿವಂದನಾ ಸಮಾರಂಭವು ನಗರದ ವೀರಶೈವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖಂಡರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಂವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಅಭಿವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದಂತಾಗಿದೆ. ಹವಾ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಮಹಾರಾಜರು ದೇಶಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಸಹೋದರತ್ವ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯ ಸರ್ವರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ವೈಜನಾಥ ಎಸ್.ಝಳಕಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹವಾ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಮಹಾರಾಜರು ದೇಶದ ಏಕತೆ ಹಾಗೂ ಅಖಂಡತೆಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮಭಾವ, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಚರ್ಚ್ನ ಫಾದರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್, ಬಹಮನಿ ದರ್ಗಾ ಮುತವಲ್ಲಿ ಖಾಜಿ ರಿಜ್ವಾನ್, ಸರಡಗಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಕ್ತಿಪೀಠದ ಅಪ್ಪಾರಾವ ದೇವಿ ಮುತ್ಯಾ, ಗುರುನಾನಕ್ ಗುರುದ್ವಾರದ ಭಾಯಿ ದೀಪ್ಸಿಂಗ್, ಅಣದೂರ ಬುದ್ಧವಿಹಾರದ ಭಂತೇಜಿ ಸುಧಾಮ ಹಾಗೂ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಉರ್ದು ಮಂಚ್ನ ಸೈಯದ್ ರವೂಫ್ ಖಾದ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ವಿಕಾಸ್ ಆರ್.ಪಾಠಕ್, ಶಹಾಜಿರಾವ ಪಾಟೀಲ, ಬಾಬು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಾರವಾಡ, ಸಂದೇಶ್ ಪವಾರ, ಮಂಜುನಾಥ ಬಿರಾದಾರ, ಹಣಮಂತರಾವ ಪಾಟೀಲ ಮಾಲಾಜಿ, ಸಂತೋಷ ಬೊನೆ, ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ, ರೇವಪ್ಪ ಮಮದಾಪುರ, ಶೈಲಾ, ಗಂಗಪ್ಪಗೌಡ ಬೋಧನ, ಮಾರುತಿ ಬಿ., ಗಣೇಶ್ ಬಿ., ರಾಹುಲ್, ನಾಮದೇವ ಬಬಲಾದ, ಅಸ್ಲಾಂ ಚುಂಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಹೋಳಿಗೆ, ಹುಗ್ಗಿ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>