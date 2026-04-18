‘ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಂದೇಶ’

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಒಂದು ಜಾತಿ, ಜನಾಂಗ, ಮತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ; ಅದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅದ್ಭುತ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾವತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವದಳದ ಬಸವತತ್ವ ಪ್ರಚಾರಕಿ ಗಂಗಾಬಿಕಾ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ಜಯನಗರದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ 893ನೇ ಬಸವ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಬಸವ ಸಮಿತಿ, ಬಸವಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಪರಿಷತ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಜೀವನ, ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯಾಧಾರಿತ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಧರ್ಮ, ದೇವರು, ವಿಭೂತಿ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಅಷ್ಟಾವರಣ ಬಗೆಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಇಲ್ಲ. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲ, ದೇಶ, ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ, ಪ್ರಕೃತಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳೂ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಮುಪ್ಪಿನ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದು, ಸಮಯ, ಶಕ್ತಿ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅನುಪಯುಕ್ತವಾದರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕಲಬುರಗಿ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿಲಾಸವತಿ ಖೂಬಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದು ಬಸವತತ್ವಗಳನ್ನು ಎದ್ದು ಹಿಡಿಯಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಬಸವಣ್ಣನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳು ತೊಡಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಬೇರೆಯಾದರೂ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ ಬಸವಣ್ಣನ ಸೇವೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇವನಮ್ಮವ ಇವನಮ್ಮವ ಎಂಬ ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನದಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ ಬಸವಾಭಿಮಾನಿಗಳ ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಚಾಲಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಬಿರಾಳ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿವರಂಜನ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವೀಂದ್ರ ಶಾಬಾದಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಜಿ.ಶೆಟಗಾರ, ಅಯ್ಯನ ನಂದಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260418-34-2062874726</p>