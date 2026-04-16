ಜೈನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಕಲಘಟಗಿ: ಪಟ್ಟಣದ 1008 ಭಗವಾನ ಶಾಂತಿನಾಥ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೈನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಸಮಾಜದ ತಾಲ್ಲೂಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿರಣ ಅಳಗವಾಡಿ ಮಂಗಳವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಆನಂತರ ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದ ಶಿಬಿರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೃಷಭ ಜೈನ ಉಗಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಫುಲ್ ಜೈನ ಉಗಾರ ಅವರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ದೈನಂದಿನ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ, ಮಂತ್ರಗಳ ಕಲಿಕೆ, ತೀರ್ಥಂಕರರ ಕಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಹಾಪುರುಷರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾದ ರಂಗೋಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಾಲಾ ದೇವಲಾಪೂರ, ಮಹೇಶ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ವಿನಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಪರವಾಪೂರ ಸೌಮ್ಯಾ ಪಾಟೀಲ,ಅನುರಾಧಾ ನಾಗರಾಜ, ಅಜಿತ್ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರತಿಭಾ ದೇವಲಾಪೂರ ಹಾಗೂ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈನ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೂ ಯುವ ಜೈನ ಮಿಲನ್ ಕಲಘಟಗಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>