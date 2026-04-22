‘ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನ, ತತ್ವಾದರ್ಶ ಪಾಲಿಸಿ’

<p>ಕಾಳಗಿ: ‘ಕಲ್ಯಾಣದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ನಿರ್ಮಾತೃ, ಸಮಾನತೆಯ ಸಾಕಾರಮೂರ್ತಿ, ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರು ಮನುಕುಲದ ಉದ್ಧಾರಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಚನ, ತತ್ವ, ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಕುಮಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ.ಪಂ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪಂಕಜಾ ಎ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ ಪಾಟೀಲ, ತಾ.ಪಂ ಇಒ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಡಿಗ್ಗಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನೀಲಕುಮಾರ ಗುತ್ತೇದಾರ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಮಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಾಣಿಕ ಘತ್ತರಗಿ, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ರವೀಂದ್ರ ಮುತ್ತಗಿ, ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸಂತೋಷ ಮಾನವಿಕರ್, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಪ.ಪಂ ಸದಸ್ಯ ರಮೇಶ ಕಿಟ್ಟದ, ಬಸವರಾಜ ಮಡಿವಾಳ, ಶರಣಪ್ಪ ಬೇಲೂರ, ಗುರು ಮದ್ದೂರ, ಜೀತೇಂದ್ರ ರಾಠೋಡ, ಪ್ರಶಾಂತ ಕದಂ, ದತ್ತು ಗುತ್ತೇದಾರ, ಬಾಬು ಹೀರಾಪುರ ಮೊದಲಾದವರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ: ಸ್ಥಳೀಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಜೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ನೊಗಕಟ್ಟಿದ ಎತ್ತುಗಳ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜರುಗಿತು. ಪ್ರಮುಖರಾದ ಜಗದೀಶ ಪಾಟೀಲ, ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಕಮಲಾಪುರ, ನೀಲಕಂಠ ಮಡಿವಾಳ, ಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮಾಕಪನೋರ, ರೇವಣಸಿದ್ದ ಕುಡಳ್ಳಿ, ನಾಗರಾಜ ಚಿಕ್ಕಮಠ ಅನೇಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260422-31-359177647</p>