ಅಧಿಕಮಾಸ: ವಿವಿಧೆಡೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕಂಪ್ಲಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಮೃತಶಿಲಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭಾನುವಾರ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಜರುಗಿದವು.</p>.<p>ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಣ, ಹರಿ ಕೀರ್ತನೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ 33 ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆ ಸೇವೆ, ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ, ಪ್ರತಿಮೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಗೋರೆಬಾಳದ ಪಂಡಿತ್ ವಾಗೀಶಾಚಾರ್ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಅರ್ಚಕ ಜೋಯಿಸ್ ರಾಮಾಚಾರ್, ವೇಣುಗೋಪಾಲ ದಿಗ್ಗಾವಿ, ರಮೇಶ ಬಬಲೇಶ್ವರ, ಕಾಕುಬಾಳ ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್, ಶಾಖಾಪುರ ವಾಸುದೇವೇಂದ್ರಾಚಾರ್, ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥ, ಕೆ.ಎಚ್. ಅನಿಲ್, ಜೋಯಿಸ್ ನಾಗಾರಾಜಾಚಾರ್, ಅಗಸನೂರು ನಾಗರಾಜಾಚಾರ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ ದಿಗ್ಗಾವಿ, ಗುರುರಾಜ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ, ಮಹಿಳಾ ಭಜನೆ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿವೆಂಕಟೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ (ಗುಡ್ಡದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ) ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಅರ್ಚಕ ಪವನ್ಕುಮಾರ್ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಭಕ್ತರಾದ ಡಿ.ಶ್ರೀಧರಶ್ರೇಷ್ಠಿ, ಟಿ. ರಮಾವೆಂಕಟರಮಣ, ಬಾಲವೆಂಕಟೇಶಲು, ವಿ. ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಧನ್ವಂತರಿ ಹೋಮ: ಸ್ಥಳೀಯ ನಂಜನಗೂಡು ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಶಾಖಾಮಠದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಮಾಸ ಅಂಗವಾಗಿ ಧನ್ವಂತರಿ ಹೋಮ ಜರುಗಿತು. ಅರ್ಚಕ ವಿಜಯೇಂದ್ರಾಚಾರ್ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕೈಕಂರ್ಯ ಜರುಗಿದವು. ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನವನ್ನು ಪುಷ್ಪ, ತುಳಸಿಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಠದ ವಿಚಾರಣಾಕರ್ತ ಟಿ.ಕೊಟ್ರೇಶ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪುರುಷೋತ್ತಾಮಾಚಾರ್, ಗುರುರಾಜ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಹಿಳಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>