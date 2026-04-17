ಬುಡಕಟ್ಟು ಪಾರ್ದಿಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನ

ಕಂಪ್ಲಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕಾರಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪಾರ್ದಿ ಸಮುದಾಯದವರಿಂದ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಗುರುವಾರ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡವು.</p>.<p>ಶ್ರೀಸರಕ ಸೌಂಡ್ಯದೇವಿ, ಖುದಾ (ಶಿವ) ಪಾರಧನ್ದೇವಿ (ದ್ಯಾಮವ್ವ), ಜೋಡಲಿದೇವಿ (ಗಂಗಮ್ಮದೇವಿ), ಸೀಳ್ದೇವಿ (ಮೈಲಮ್ಮದೇವಿ) ಸೌಂಡ್ಯ ಬೆಡಗಿನ ದೇವರ ರಜತ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಯುವ ಹುಗ್ಗಿಯನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆಯುವ ಹರಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜರುಗಿದವು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಹರಣ ಶಿಕಾರಿ ಪಾರ್ದಿ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯಪುರದ ವಾಸುದೇವ್ ಕಾಳೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಹರಣ ಶಿಕಾರಿ, ಪಾರ್ದಿ, ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಜನಗಣತಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಲೆಮಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಹರಣ ಶಿಕಾರಿ, ಪಾರ್ದಿ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಂಘಟನೆ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಹರಣ ಶಿಕಾರಿ ಪಾರ್ದಿ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಆನಂದ್ ಚೌವ್ಹಾಣ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸೌಂಡ್ಯದೇವಿ ಬೆಡಗಿನ ಪೂಜಾರಿಗಳಾದ ಮನ್ನಪ್ಪ ಕುಂದಗೋಳ, ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ಕಂಪ್ಲಿ ಅಂಜಿನಪ್ಪ, ರಾಮಣ್ಣ, ಗೋವಿಂದ, ರುದ್ರಪ್ಪ, ಆದಿವಾಸಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪರಿಷತ್ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್.ಪಿ. ಶಿಕಾರಿ ರಾಮು, ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಪಿ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಯುವಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರಿಕೃಷ್ಣ, ಜಿಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಹರಣ ಶಿಕಾರಿ ಪಾರ್ದಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಾನಕಿ ನಾಗೇಶ್, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಪೂಜಾರಿ ಶಂಕರ, ಗೋಪಿ, ಮಾರುತಿ, ಮಿನಾಕ್ಷಮ್ಮ, ಮೋಹನ್, ಜೆ. ಬಾಬು, ಗನ್ನುಸಿಂಗ್, ಮಾರುತಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>