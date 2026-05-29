ಬಕ್ರೀದ್ ದಾನದ ಪ್ರತಿರೂಪ

<p>ಕನಕಗಿರಿ: ‘ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ತನ್ನ ದುಡಿಮೆಯ ಹಣದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಸೀದಿಯ ಮೌಲಾನಾ ಸದ್ದಾಂ ಹುಸೇಸ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸೋಮಸಾಗರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಳಿಸದೆ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ದುಡಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಬಡ, ಮಧ್ಯಮ, ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಪುಣ್ಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಧರ್ಮದ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದು, ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರ ನಡೆಯಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆ, ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸಬಾರದು. ಬಕ್ರೀದ್ ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ, ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ, ಬೆಳೆ, ಬರುವಂತೆ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಂಜುಮನ್ ಅರಬ್ಬಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ನೂರುಲ್ಲಾ ಖಾದ್ರಿ ಅವರು ಕುರಾನ ಪಠಾಣ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಮಾಮಸಾಬ ಎಲಿಗಾರ, ತಾಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೊನ್ನೂರಸಾಬ ಮೇಸ್ತ್ರಿ, ಡಾ. ಆಯ್.ಎಚ್. ಕಿನ್ನಾಳ, ಈದ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೊನ್ನುರಸಾಬ ಕಳ್ಳಿ, ಈದ್-ಉಲ್ ಮಿಲಾದ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಬುಸಾಬ ಸುಳೇಕಲ್, ಜಾಮೀಯಾ ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಬುಸಾಬ ಗುರಿಕಾರ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಸೀದಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಷಸಾಬ ಮಕಾನದಾರ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಜರತ ಮುಜಾವರ, ರಾಜಾಸಾಬ ನಂದಾಪುರ, ನೂರುಸಾಬ ಗಡ್ಡಿಗಾಲ, ಅನ್ವರಪಾಷಾ ಮುಲ್ಲಾ, ಮಹ್ಮದಸಾಬ ಸೂಳೇಕಲ್, ಮಹ್ಮದಸಾಬ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಮಹ್ಮದ್ ರಫಿ ಹೂಗಾರ, ಶಾಮೀದಸಾಬ ಲೈನದಾರ, ಮದರಸಾಬ, ಚಂದುಸಾಬ ಗುರಿಕಾರ, ಕಾಶೀಂಸಾಬ ಸಂತ್ರಾಸ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260529-35-777713392</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>