‘ಮಾನವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿದ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ’

ಕನಕಗಿರಿ: 'ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಹಿಂಸೆ, ಶಾಂತಿ ಕರುಣೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಡಿಯಪ್ಪ ಮುಕ್ಕುಂದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನವಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬುದ್ಧ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಬಳಗ ವತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬೌದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ, ಆಸೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯ ಸುಖಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರು ಅರಿತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮಹಾ ಮಾನವತಾವಾದಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಯುವ ಮುಖಂಡ ನಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯಕ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ಲೌಕಿಕ ಜೀವನ ತೊರೆದು ವೈರಾಗ್ಯ ತಾಳಿದರು. ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮವಾದ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರು, ಚತುರಾರ್ಯ ಸತ್ಯಗಳಾದ ದುಃಖ, ದುಃಖದ ಹುಟ್ಟು, ದುಃಖದ ಅಡಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ದುಃಖದ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಒಯ್ಯುವ ಅಷ್ಟಾಂಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ದಾರ್ಶನಿಕಠ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕ ಲಿಂಗರಾಜ ಹೂಗಾರ, ಯುವ ಮುಖಂಡ ವೀರೇಶ ನಾಗವಂಶಿ ಮತ್ತು ವೀರೇಶ ಕಂಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ವಿರೂಪಣ್ಣ ಕಲ್ಲೂರ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮನಗೌಡ ಹರ್ಲಾಪುರ, ತಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನಾಯ್ಕ ರಾಠೋಡ, ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ಯಾಟೆಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಹುಲುಗಪ್ಪ ಭೋವಿ, ಜಡಿಯಪ್ಪ ಬಳಗಾನೂರ, ದುರುಗಪ್ಪ ಜೀರಾಳ, ಬಸವರಾಜ, ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಹಡಪದ, ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬುದ್ಧ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ: ಕನಕಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿ-ಲಿಂಗಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬುದ್ಧ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಜಯಂತಿ ಅಚರಿಸಲಾಯಿತು. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮುರುಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯವಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಯ್ಯ, ಪಿಐ ನಾರಾಯಣ ವಿ., ಪ.ಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ತನುಶ್ರೀ ಟಿ.ಜೆ.ರಾಮಚಂದ್ರ, ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಣ್ಣ ಕನಕಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ನಾಗೇಶ ಬಡಿಗೇರ, ಪ.ಪಂ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಸರಿಗಿಡದ, ಶೇಷಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ಸಂಗಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ, ಗಂಗಾಧರ ಚೌಡ್ಕಿ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಮಣ್ಣ ಅರಳಿಗನೂರ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ನೀಲಕಂಠ ಬಡಿಗೇರ, ಅನ್ನು ಚಳ್ಳಮರದ, ಕನಕಪ್ಪ ಮ್ಯಾಗಡೆ, ಸಣ್ಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಚಂದುಸಾಬ ಗುರಿಕಾರ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>