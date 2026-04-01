‘ಮಹಾವೀರರ ಆದರ್ಶ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ’

ಕಾರ್ಗಲ್: 'ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ಸ್ವಾದಿ ಜೈನ ಮಠಾಧೀಶ ಭಟ್ಟಾಕಲಂಕ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಬಿದರೂರು ಜೈನ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮಹಾವೀರರು ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷ. ಅವರ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಚಾರ್ಯ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್, ಜೈನ ಸಮಾಜದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಪಿ. ಲೋಕರಾಜ ಜೈನ್, ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಸಮಾಜ ಬಿದರೂರು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಂತರಾಜ ನೇಸಲಮನೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ 25 ಕಾಯಿಗಳ ಮಹಾಭಿಷೇಕ, 108 ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಮಹಾ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಲಾಯಿತು. ನೂರಾರು ಶ್ರಾವಕ, ಶ್ರಾವಕಿಯರು ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಿದ್ದಾಯಿಣಿ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅಕ್ಷತಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಬಿ.ಎಸ್. ಯಶೋಧರ ಇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಬಸದಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೋಕರಾಜ್ ವಡನ್ ಬೈಲು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>