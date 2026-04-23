ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಅಡಕ: ಪುತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಕಾರವಾರ: 'ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಅರಿತು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಉಡುಪಿಯ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಮಠಾದೀಶರಾದ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅವರ 4ನೇ ಪರ್ಯಾಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಿಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಬುಧವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಭಿವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬೋಧನೆಯು ಧರ್ಮಾತೀತ, ಜ್ಯಾತತೀತ ಮತ್ತು ಕಾಲಾತೀತವಾಗಿದೆ. ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ತಲುಪಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದೆ ಎಂದರು..</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ರೂಪಾಲಿ ನಾಯ್ಕ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಮಾಜ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಮಠಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪಠಣದ ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿನ ಸಂದೇಶ ಸಾರವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬೃಂದಾವನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಪ್ರಕಾಶ ರಾವ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್.ಎಸ್.ಹಬ್ಬು, ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಾ ನಾಯ್ಕ, ಸೋಮನಾಥ ಪದಕಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>