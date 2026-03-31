ಪಂಚಶೀಲ ತತ್ವ ಬೋಧಿಸಿದ ಗುರು

ಕಾರವಾರ: 'ಅಹಿಂಸೆ, ಶಾಂತಿ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹಾಗೂ ಸರಳ ಬದುಕಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತೀರ್ಥಂಕರ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣೆ ಶಾಖೆಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪ್ರಮೋದ ನಾಯ್ಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಜೈನ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಪೈಕಿ 24ನೇ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಥಂಕರ ಆಗಿದ್ದ ಅವರ ಸಂದೇಶ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅನುಕರಣೀಯ. ಸರಳ ಬದುಕು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿ ಅವರು ಬೆಳಕು ತೋರಿದ್ದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ನಯನಾ ಮಹೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ, 'ಅಸಮಾನತೆ, ಪ್ರಾಣಿಹಿಂಸೆ, ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸತ್ಯದ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತೊರೆದು 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಘನಘೋರ ತಪಸ್ಸು ಆಚರಿಸಿದರು. ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪಡೆದು ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಒಳತಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ, ಅಸ್ತೇಯ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಅಪರಿಗ್ರಹ ಎಂಬ ಪಂಚಶೀಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸತ್ವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮಂಗಲಾ ನಾಯ್ಕ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ನಾಯ್ಕ, ಸ್ಟಾರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ರಾಜನ್ ಬಾನಾವಳಿಕರ್, ಎಲ್.ತ್ರಿವೇಣಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>