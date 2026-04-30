ಕಟೀಲು: ಭಜನಾ ತರಬೇತಿ

ಮೂಲ್ಕಿ: ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಗಾಯಕ ಮೈಸೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಾಚಾರ್ ಅವರು ಭಜನಾ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ, ಚಿತ್ರಪಟಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಹಾಡುವ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ, ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. 'ಲೇಲೇಲೇ ಗಾ', 'ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ', 'ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಪಾಂಡುರಂಗಾ ನೀನೇ ಗತಿ', 'ವಿಠಲ ಬಾರೋ...' ಮುಂತಾದ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು.

'ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಒಲವು, ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಒಲಮೆ ಪಡೆಯಲು ಭಜನೆ ಸುಲಭ ಹಾದಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಿದ್ವಾಂಸ ಕುತ್ಪಾಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಭಟ್, ಕಟೀಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಶ್ರೀವತ್ಸ, ಶೈಲಜಾ, ಮಾಲತಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ