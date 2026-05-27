‘ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಬಿರ ಸಹಕಾರಿ’

<p>ಕೆಂಭಾವಿ: ‘ಭಗವಂತನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇದಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಠಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೂಡಲಿ ಆರ್ಯ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥ ಮಠದ ರಘುವಿಜಯ ತೀರ್ಥರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ನಿಮಿತ್ತ ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದ ಯುವ ಸೇನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಚತುರ್ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವೇದ ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಲು ಇಂಥಾ ಶಿಬಿರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಾಯಕ. ಮನುಷ್ಯನ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು, ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಬಿರಗಳು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಇಂಥಾ ಶಿಬಿರಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಆಯಾ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಭಗವಂತನ 24 ಕೇಶವಾದಿ ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ನಾಮಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳು ಕೇವಲ ನಾಮವಾಗದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವ, ನಮ್ಮ ದುಃಖಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ, ನಮ್ಮ ಬಡತನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ, ನಮಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂತ್ರಗಳು, ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ನಿತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಮಣ್ಣೂರ ವೇದೇಶ ತೀರ್ಥ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಉಪ ಕುಲಪತಿ ಸರ್ವೇಶಾಚಾರ್ಯ ಅಕಮಂಚಿ, ಮುರಳಿಧರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಂತರ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುರುಷ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಆಶಿರ್ವದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗುರುರಾಜ ಕುಲಕರ್ಣಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಗಿರೀಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ದತ್ತಾತ್ರೆಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವಾದಿರಾಜ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶ್ರೀಹರಿ ನಾಡಿಗೇರ, ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಪ್ರಮೋದ ನಾಡಿಗೇರ, ವಾದಿರಾಜ ಚನ್ನೂರ, ಪವನ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ನಾಡಿಗೇರ, ಶಿವಭಟ್ಟ ಜೋಶಿ, ಶ್ರೀಪೂರ್ಣ ನಾಡಿಗೇರ, ಮನೋಜ, ಪ್ರಭಂಜನ ಜೋಶಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260527-30-1636998160</p>