ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥರ 31ನೇ ಪೀಠಾರೋಹಣ ಮಹೋತ್ಸವ

ಕೆಂಭಾವಿ: ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಮೂಲ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠಾಧೀಶ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾಂಗಳವರ 31ನೇ ಪೀಠಾರೋಹಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಪಟ್ಟಣದ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನೂರಾರು ಭಕ್ತ ಸಮೂಹದ ಮಧ್ಯೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.

ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದತೀರ್ಥರಿಂದ ತಿರುಕೊಯಿಲೂರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸ ಆಶ್ರಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ 31 ವರ್ಷ ಮುಗಿದು 32ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿಮಿತ್ತ ಭಕ್ತರಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಈ ಪೀಠಾರೋಹಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ದಂಡೋದಕ ಸ್ನಾನ, ಜಪ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಸುಮಧ್ವ ಮಾರುತಿ ಹಾಗೂ ಯತಿ ಚತುಷ್ಠಯ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗಳು ಪಂಚಾಮೃತ ನೆರವೇರಿಸಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಪ್ತ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ವೇದಿಕೆಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನದ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಮಠದ ಪರಿವಾರ ಹಾಗೂ ವಿದ್ವಾಂಸರು ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ತಂದ ಪವಿತ್ರ ನದಿ ಹಾಗೂ ಸಮುದ್ರ ಜಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಆನಂದಾಚಾರ್ಯ ಮಹಿಷಿ, 'ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸತತ 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥರು ನಮಗೆ ಸತ್ಯಾತ್ಮರನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥಾ ಗುರುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಪರಮಗುರುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿತ್ಯ ನೆನೆಯ ಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಉಪನಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ನೂತನ ವಟುಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು. ವಾಮನರಾವ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ, ಸರ್ವೇಶಾಚಾರ್ಯ ಮಣ್ಣೂರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಯಸತ್ಯಪ್ರಮೋದ ಸೇವಾ ಸಂಘ, ಪ್ರಮೋದಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ, ಶ್ರೀಸತ್ಯಪ್ರಮೋದ ಯುವ ಸೇನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ, ವಿಜಯಪೂರ, ಸುರಪುರ, ಶಹಾಪುರ, ರಾಯಚೂರು, ಹುಣಸಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260423-30-1351101167