‘ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸಂಸತ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಸವಣ್ಣ’

ಕಿಕ್ಕೇರಿ: ಸಂಸತ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬಸವೇಶ್ವರರು ಎಂದು ಐಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ ಬಿ.ಎಸ್. ವಿಜಯ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಹೋಬಳಿಯ ಐಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ನಾಡು ಶಾಂತಿಯ ಬೀಡಾಗಲು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಸರ್ವರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವಂತೆ ಈ ಮಂಟಪವನ್ನು ಚರ್ಚಾ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಜಾತಿ, ಕುಲ, ಮತ ಬಿಟ್ಟು ಮಾನವ ಧರ್ಮ, ಮಾನವ ಪ್ರೀತಿ ಬಲು ದೊಡ್ಡದು. ಯಾರೂ ಏಕಾಂಗಿಯಲ್ಲ, ದುಃಖಿಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರಿದ ವಿಶ್ವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕರನ್ನು ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಾರದು' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಕಿಕ್ಕೇರಿ, ಮಂದಗೆರೆ, ಮಾದಾಪುರ, ಆನೆಗೊಳ, ಐಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ವಿವಿಧ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಸವೇಶ್ವರರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>