ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಧ್ಯಾನ ಶಿಲೆಗೆ ಪೂಜೆ

ಕಿಕ್ಕೇರಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಕೆ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಸರೋವರದ ಸೋಪಾನಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಧ್ಯಾನಮಂಟಪ ದಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಕುಳಿತು ಧ್ಯಾನಮಾಡಿದ ಶಿಲೆಯನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ವಿಪ್ರ ಬಾಂಧವ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯವರು ಪೂಜಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಶಂಕರ ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, 8ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸರೋವರದ ಬಳಿಯ ಸೋಪಾನಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ವೇದಬ್ರಹ್ಮ ಅನಿಲ್ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಶಂಕರರ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿ, ಭರತ ಖಂಡದ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಪೀಠ, ಮಠ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಬರೆದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಂಕರ ಸಪ್ತಾಹ ಅಂಗವಾಗಿ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ, ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ, ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಕೀರ್ತನೆ, ಭಜನೆ, ಶಂಕರ ವಿಜಯ ಪಾರಾಯಣ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ, ಅನ್ನದಾಸೋಹ, ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೆದವು. ಶಂಕರರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಪುಷ್ಪಗಳ ಮಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶಂಕರ ಶಿಲೆ ಹಾಗೂ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಿಸಲಾಯಿತು. ಅನಂತಸ್ವಾಮಿ, ಮಹಬಲರಾವ್, ನರಸಿಂಹ, ಕೆ.ಎಸ್. ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯ, ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ, ಸೀತಾರಾಮು, ಅನಿಲ್ಶಾಸ್ತ್ರೀ, ಗಣೇಶರಾವ್, ಪ್ರಭಾಕರ್, ಮಹಬಲಶರ್ಮ, ನಾಗೇಂದ್ರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>