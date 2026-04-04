‘ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ’

ಶನಿವಾರಸಂತೆ: 'ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು' ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯಿತ ಮಹಾಸಭಾ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ರಾಜ್ಯಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮುಕ್ತಾಂಬ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ನಂದೀಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಜಯಂತೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಧರ್ಮಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ದಾಸೋಹ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಜ್ಞಾನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಗಳ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಇರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದ್ದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯವರು 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಿವಶರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹೆಣ್ಣು ಶಕ್ತಿ, ತ್ಯಾಗ, ಸಹನೆ, ಚೈತನ್ಯದ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಂದು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿಗೆ ಸಮಾನಾಳಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಿರಿಕೊಡ್ಲಿ ಮಠದ ಸದಾಶಿವಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಹಾಸಭಾಗೆ 122 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದ್ದು ಸಂಘಟನೆಯ ಬಲವರ್ಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಲ್ಲುಮಠದ ಮಹಾಂತಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಹಿಳೆಯರು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾದ ಮಹಿಳಾ ಬೇಲೂರು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಇಂಪನ, ಮಹಾಸಭಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಲ್ಲೇಶಸ್ವಾಮಿ, ಇಮ್ಮಡಿ ಶಿವಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ, ರುದ್ರಮುನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ದೀಪಿಕಾ ಕರುಣ, ಮುಖಂಡರಾದ ಹಾಲಪ್ಪ, ಸುರೇಶ್, ನಂದೀಶ್, ವೀರೇಂದ್ರ, ಸುಮ ಸುದೀಪ್, ರಾಜೇಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>