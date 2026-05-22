ಕೋಟಿ ಜಪಾನುಷ್ಠಾನ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಸಂಪನ್ನ

ಕೊಲ್ಹಾರ: ಪಟ್ಟಣದ ಹಿರೇಪಟ್ಟದೇವರ ಶೀಲವಂತ ಹಿರೇಮಠದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 5ನೇ ದಿನದ ಕೋಟಿ ಜಪಾನುಷ್ಠಾನ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುವಾರ ನಸುಕಿನ ಜಾವ ನೆರವೇರಿತು. 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ನೆರವೇರಿತು.

ಕೈಲಾಸನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಸಿರ್ವಚನ ನೀಡಿ, 'ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಎರಡು ಗಾಲಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೀಲುಗಳು ಇರಲೇ ಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಪಡೆದ ನಾವು ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಬ ಎರಡು ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಸದಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೆ ಕೀರ್ತಿಯ ಬಂಡಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯ. ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಹನಶೀಲ ಗುಣವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೆಷ್ಟು ಜಡೆ- ಮುಡಿ ಬಿಟ್ಟರೇನು ಫಲ? ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೀಲು ಇಲ್ಲದ ಬಂಡಿಗೆ ಸಮನಾಗುವನು, ನಡೆ ನುಡಿ ಒಂದಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆಚಾರವಂತರಾಗಿರಬೇಕು' ಎಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260522-26-330608898