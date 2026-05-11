ನಾರೇಯಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

<p>ಕೈವಾರ (ಚಿಂತಾಮಣಿ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯೋಗಿನಾರೇಯಣ ಮಠದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ನಾರೇಯಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸದ್ಗುರು ಯೋಗಿನಾರೇಯಣ ತಾತಯ್ಯರ ತತ್ವಬೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಭಾವಾನುವಾದ, ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಸಾಹಿತಿ ಕೈಪು ಲಕ್ಷ್ಮಿನರಸಿಂಹ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗೆ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ನಾಗಮಣಿ ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಆರ್.ಜಯರಾಮ್ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಫಲಕದೊಂದಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎಂ.ಆರ್.ಜಯರಾಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೈಪು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಪಾರವಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಕಾಲಜ್ಞಾನಿ ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯರ ಅನೇಕ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಸಹಿತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೇವೆ ಗುರುತಿಸಿ ತಾತಯ್ಯರ 300ನೇ ವರ್ಷದ ಜಯಂತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕೈಪು ಲಕ್ಷ್ಮಿನರಸಿಂಹ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪುತ್ರ ಕೈಪು ಭಾಸ್ಕರ್ ಶರ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ತಂದೆ ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯರ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. 1960ರಲ್ಲಿಯೇ ತಾತಯ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಲೇಖನ ಬರೆದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ತಾತಯ್ಯರ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀರಾಮ ಭವತಾರಕ ಮಂತ್ರದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪಠಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುಪಾದುಕಾ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ರಾಘವ್ ಅವರಿಂದ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಗಾಯನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಪಕ್ಕವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಕೈಪು ಭಾಸ್ಕರ್ ಶರ್ಮ ಪಿಟೀಲು, ವಿದ್ವಾನ್ ಕೈವಾರ ರಾಮಕುಮಾರ್ ಮೃದಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ವಾನ್ ವಾನರಾಶಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಾಗವತರ್, ವಿದುಷಿ ಸುಧಾಮಣಿ ವೆಂಕಟರಾಘವ್, ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260511-16-165977520</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>