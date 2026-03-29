‘ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕೊಲ್ಹಾರ: 'ದಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಧ್ವಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೆಂಗಳೂರ ಇವರು ಕೊಡ ಮಾಡುವ 2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಶೀಲವಂತಹಿರೇಮಠದ ಡಾ.ಕೈಲಾಸನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ₹ 25 ಸಾವಿರ ನಗದು ಸಹಿತ ಪುರಸ್ಕಾರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಸವ ಪುರಾಣ 48 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪಾರಾಯನ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಗಳ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಗೌರವಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260329-26-1352055194</p>