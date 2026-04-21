ವಚನಗಳ ಕಟ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬಸವ ಜಾಥಾ

ಕೊಪ್ಪಳ: 'ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಹಿಡಿಯುವುದು ಸುಲಭ, ಕೊನೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹಿಡಿದುದು ಬಿಡದೆ ಕೊನೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವವರೇ ಯಶಸ್ವಿಗಳು. ಮುಟ್ಟಿಸುವುದೆಂದರೆ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೆ ಕೈಕೊಂಡ ಭಾಷೆಯಂತೆ ಬದುಕುವುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧಕರ ಧೈರ್ಯ ಮುಖ್ಯ' ಎಂದು ಬೀದರ್ನ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಮಠದ ಪ್ರಭುದೇವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಸವೇಶ್ವರರ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವೇಶ್ವರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಚನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಸವ ಭಾಷೆ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು 'ಸಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸವೆಸುವುದು ಮಹತ್ವದ್ದು. ತನು-ಮನ-ಧನವನ್ನು ಸತ್ಕಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ಸವೆಸುತ್ತಾ ಬದುಕುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಸವ ಜಾಥಾ: ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಚನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ವಚನಗಳ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬಸವ ಜಾಥಾ ನಡೆಸಿದರು. ನಗರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪ್ರವಚನ ಸ್ಥಳದ ತನಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿತು.</p>.<p>ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ವಿ. ಡಾಣಿ ಮಾತನಾಡಿ 'ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಿಂತಕ, ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಅವರು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ, ವರ್ಗ ಸಮಾನತೆ, ಕುಲ-ಜಾತಿ ನಿವಾರಣೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ವಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಸಾಹಿತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮುಜಮದಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.