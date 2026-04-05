‘ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಮಕ್ಕಳೇ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ’

ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: 'ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಮಕ್ಕಳೇ ದೇಶದ ನಿಜವಾದ ಆಸ್ತಿ' ಎಂದು ಕೊಪ್ಪಳ ಗವಿಮಠದ ಅಭಿನವ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಸತ್ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲಿತ ಮಕ್ಕಳು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ದೇಶ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಸುಜ್ಞಾನದ ಅರಿವು ಉಣಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಮನುಷ್ಯ ದುರಾಲೋಚನೆ ತೊರೆದು, ಸದ್ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಸಂತಸಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸುಂದರವಾದ ಬದುಕು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಂದಿಪುರದ ಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹಂಪಸಾಗರ ಅಭಿನವ ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರಮುನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕಡಲಬಾಳು ಶಾಖಾ ಮಠದ ಮರಿಶಾಂತವೀರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮೂಲಿಮನಿ ರವಿಪ್ರಸಾದ್, ಹ್ಯಾಟಿ ಆನಂದರೆಡ್ಡಿ, ಮೈನಹಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ರೇಶಪ್ಪ, ಎಂ. ಯಂಕರೆಡ್ಡಿ, ಎಸ್. ಬಸವರೆಡ್ಡಿ, ಮಡಿವಾಳರ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಅಂಜನಪ್ಪ ಗಡಾದ, ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಹುಗ್ಗಿ ಕೊಟ್ರೇಶ್, ಎಂ. ಬಸವರಾಜ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>