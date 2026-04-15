ಉದಾಸೀನ ಒಪ್ಪದ ಶರಣರು: ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಕೊಪ್ಪಳ: 'ಉದಾಸೀನ ಎಂದರೆ ಅಲಕ್ಷಿಸುವುದು, ನಯವಾದ ತಿರಸ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕಡೆಗಣಿಸುವಿಕೆ. ಈ ವರ್ತನೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬರದು. ಆದರೆ ಉದಾಸೀನತೆಗೊಳಪಟ್ಟವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವಿದ್ದರೆ ಲಾಭವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಾನಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಉದಾಸೀನ ಭಾವದಂಥ ನೋವು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬೀದರ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಮಠದ ಪ್ರಭುದೇವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವೇಶ್ವರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಚನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಇಲ್ಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು 'ಉದಾಸೀನ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಇದು ಶರಣರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿತವಾಗದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಉದಾಸೀನ ಮಾಡುವಂಥವರು ಎಷ್ಟೇ ಪೂಜೆ ಅನುಭಾವ ಮಾಡಿದರೂ ವ್ಯರ್ಥ. ಅವರ ಶ್ರಮ ಕರಿಯ ಇದ್ದಿಲನ್ನು ತಿಕ್ಕಿ ತೊಳೆದು-ಬಿಳಿದಾಗಿಸಿದಂತೆ. ತಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು ಕಪ್ಪು ಹೊಳೆಯ ತೊಡಗುವುದೇ ವಿನಃ ಬೆಳ್ಳಗಾಗದು. ಸರ್ವರೂ ದೇವರ ಅಂಶವೆಂಬ ಭಾವ ಬಲಿಯದ ಹೊರತು, ಮೇಲು-ಕೀಳು ಎಂಬ ಭಾವ ದೂರಾಗದು. ಪರಸ್ಪರ ಹೀಗಳೆಯುವ, ಉದಾಸೀನಗೈಯುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂಬ ಅಹಂಕಾರದಿಂದಲೇ ಘಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಂತೂ ಮುತ್ತಿನ ಸತ್ತಿಗೆಯವರ ಕಂಡರೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವ, ಬಡಭಕ್ತರು ಬಂದರೆ ಅತ್ತ ಸನ್ನಿಯೆಂಬ ಅಸಡ್ಡೆ ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಭೇದ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಕಂಡು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕೆಂಡವಾಗುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>