‘ನಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದ್ದ ಶರಣರು’

ಕೊಪ್ಪಳ: 'ಸದಾಚಾರವೇ ಸಚ್ಚರಿತ್ರ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆ-ಸದ್ಗುಣ-ಶೀಲಗಳೆ ಸಚ್ಚರಿತ್ರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಸದ್ಗುಣ-ಸದಾಚಾರಗಳೇ ಮಾನವ ಕುಲಕೋಟಿಯ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಉಡುವ ಬಟ್ಟೆಗಿಂತ ನಡೆವ ಬಟ್ಟೆಗೆ (ಮಾರ್ಗ) ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ಬೀದರಿನ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಮಠದ ಪ್ರಭುದೇವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಸವೇಶ್ವರರ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವೇಶ್ವರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರವಚನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯು ನಗರದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಸವ ಭಾಷೆ ಕುರಿತು ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು 'ಸದಾಚಾರವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅನಾಚಾರವೇ ಕನಿಷ್ಠ, ಆರಾಧನೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಆಚಾರವೇ ಅಳವಡಬೇಕು. ಇದು ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆ. ಹೊಲಸಾಗಿರುವ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಮೃತ ಬಡಿಸಿದರೂ ಉಣ್ಣಲಾಗದು. ಹಾಗೆಯೇ ಸದಾಚಾರದ ಮೂಲಕ ಈ ತನುವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯ ಆವಾಗ ಪರಮಾನುಭವದ ಅಮೃತ ಬಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗುವುದು. ಇದುವೇ ಪರಮನ ನಿಜ ಪೂಜೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತರರ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮಾತನಾಡದೇ ಇರುವ ಸದ್ಗುಣವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾಲಿಗೆ ಚಪಲಶೀಲ. ಸದಾ ಇತರರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವ ಅವರ ಕುಂದುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮಾತನಾಡುವ ಹೀನತೆ ಇದಕ್ಕಂಟಿದೆ. ನಾಲಿಗೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಆಗುವ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ. ಮೂರಂಗುಲದ ನಾಲಿಗೆ ಅರಡಿಯ ಮಾನವನನ್ನು ಕುಸಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಲೋಕವನ್ನೇ ಕಂಗೆಡಿಸಬಲ್ಲದು. ಇದರ ಭಯಂಕರತೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಿದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮಾನವ ಉನ್ನತಿಗೆ ಇದು ಮಾರಕವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರದ ಭಾಷೆಯ ಕಟ್ಟಳೆ ವಿಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಏ. 19ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರವಚನ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260411-35-1501559690