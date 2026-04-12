ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಅವಲಂಬನೆ: ಪ್ರಭುದೇವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಕೊಪ್ಪಳ: 'ಬೇಡುವುದು ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಡುತ್ತಾನೋ ಅವನು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತನಲ್ಲ. ಯಾವನು ನೀಡುತ್ತಾನೋ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತ. ಶರಣರು ಯಾರಿಗೂ ಕೈಚಾಚಿ ಬೇಡುವವರಲ್ಲ. ಅವರು ದೇವರಿಗೂ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಬದುಕುವವರು. ಆಸೆ ಇರುವುದರಿಂದ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆಸೆ ಬಿಡಿಸಿದರೆ ಭಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸು ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಬೀದರಿನ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಮಠದ ಪ್ರಭುದೇವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಸವೇಶ್ವರರ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವೇಶ್ವರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರವಚನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯು ನಗರದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಸವ ಭಾಷೆ ಕುರಿತು ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು 'ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ಜನರು ಭಯಪಟ್ಟು ದೇವರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ದುರ್ಬಲ ತೆಯಿಂದಲೇ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರುಲ್ಲೂ ಶಕ್ತಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಜಾಗೃತ ವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ದೇವರ ಜತೆ ನೀ ಕೊಡು, ನಾನು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು. ನನಗೆ ದೇವನಿಂದ ಏನೂ ಬೇಡ, ಮಾನವರಿಂದಲೂ ಏನೂ ಬೇಡ ಈ ರೀತಿಯ ಬದುಕು ನಮಗೆ ಒಳಗಿನ ಶಕ್ತಿ, ಆತ್ಮಬಲ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದುವೇ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬೋಧಿಸಿರುವ ದೇವನಿಗೂ ಬೇಡದ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>