ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಸಂಭ್ರಮದ ರಥೋತ್ಸವ

ಕೊಪ್ಪಳ: ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಭಾಗ್ಯನಗರದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಠದಿಂದ ಶಂಕರಚಾರ್ಯರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಯನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಂದು ರಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಜೆ ಗೋಧೂಳಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ರಥೋತ್ಸವವು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಭಕ್ತರು ಉತ್ತತ್ತಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎಸೆದರು. ರಥವು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜಕೀ ಜೈ ಎನ್ನುವ ಘೋಷಣೆಗಳು ಭಕ್ತರಿಂದ ಮೊಳಗಿದವು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಕೆ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಹೇಮಲತಾ ನಾಯಕ್, ಸಿ.ವಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಡಾ.ಬಸವರಾಜ ಕ್ಯಾವಟರ್, ಜಮಖಂಡಿಯ ಸಹಜಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬೀದರಿನ ಗಣೇಶಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಜಮಖಂಡಿಯ ಕೃಷ್ಣಾನಂದಾವ ಧೂತರು, ಮಟಮಾರಿಯ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಮತ್ತಿತರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ ಹ್ಯಾಟಿ, ಕೃಷ್ಣಾ ಪಾನಘಂಟಿ, ನಾಗೂಸಾ ಮೇಘರಾಜ್, ಜವಾಹರಲಾಲಸಾ ಅಂಟಾಳಮರದ, ಚಂದ್ರು ಮಾಳ್ವಾದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಶಾರದಾಂಬಾ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಕೆ.ಕೀರ್ತಿನಾಥ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಸಹ ಪುರೋಹಿತರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಲ, ಧಾನ್ಯ, ಪುಷ್ಪಾದಿವಾಸ, ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ನೆರವೇರಿದವು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂಗ ಹೋಮ, ಚಂಡಿಹೋಮ, ಶಿವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಂದ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಕಳಸಾರೋಹಣ ಜರುಗಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>