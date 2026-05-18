‘ಸದ್ಗುಣ ಬೆಳೆಸುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ’

ಕೊಟ್ಟೂರು: 'ಮಕ್ಕಳು ಸಂಸ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ಗವಿಮಠದ ಹಿರಿಯ ಶಾಂತವೀರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ತೇರುಗಡ್ಡೆ ಸಮೀಪದ ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕೇನಕೊಪ್ಪ ಚನ್ನವೀರ ಶರಣರ 31ನೇ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ತಾಯಿಂದಿರು ತಾಳ್ಮೆಯ ಸಾಕಾರಮೂರ್ತಿಗಳು. ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡದ ಶರಣಮ್ಮ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮುಂತಾದ ಶರಣೆಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸದ್ಗುಣ, ಸದ್ವಿಚಾರ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೊಟ್ಟೂರು ಕಟ್ಟೇಮನಿ ಹಿರೇಮಠದ ಯೋಗಿರಾಜೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶರಣರ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವರಮನಿ ಗುರುರಾಜ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವರಮನಿ ಕರಿಯಪ್ಪ, ಹೊಂಬಾಳೆ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕೆ.ಟಿ. ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ, ದೇವರಮನಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ದೇವರಮನಿ ಕೊಟ್ರೇಶ್, ಅಂಗಡಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣ, ಎಚ್.ಡಿ. ಅರುಣಕುಮಾರ್, ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ್, ಅನುರಾಧಮ್ಮ, ಎಂ. ಸುಜಾತ, ದೇವರಮನಿ ಮಂಗಳ, ಕೆ.ಜೆ.ಪೂರ್ಣಿಮ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ 220ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>