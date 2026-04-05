‘ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ತತ್ವ ಪಾಲಿಸಿ’

ಕೊಟ್ಟೂರು: 'ಶರಣೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯ ವಚನಗಳು ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿ.ಕನ್ನಿಕಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕದಳಿ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಮ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳು ಆದರ್ಶವಾಗಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕದಳಿ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಂ. ಸುಜಾತ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶರಣರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮನೆ–ಮನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ವೇದಿಕೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವರಮನಿ ಮಂಗಳ, ಪಿ.ಎಂ. ಶೈಲಜಾ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿ. ಅನುರಾಧ ವಚನ ಗಾಯನ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವರಮನಿ ಕರಿಯಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೊಂಬಾಳೆ ಮಂಜುನಾಥ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಸ್.ಎಂ. ನಳಿನಿ, ಖಜಾಂಚಿ ಅಂಗಡಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣ, ಕೆ.ಜೆ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿ. ಸಿದ್ದಣ್ಣ, ಜಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಎಚ್.ಪಂಪಾಪತಿ, ದೇವರಮನಿ ಪಿನಾಕಪಾಣಿ, ದೇವರಮನಿ ಕೊಟ್ರೇಶ್, ತುಪ್ಪದ ವೀರಣ್ಣ, ಜಿ. ಷಡಾಕ್ಷರಿಗೌಡ, ಎಚ್. ಲತಾ, ಎಚ್. ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಸುವರ್ಣ, ಬಿ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಕೆ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಜಿ. ವೀರಣ್ಣ, ಜಿ. ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>