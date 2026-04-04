‘ಕರುಣೆ, ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮದಾಗಲಿ’

ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ: ಪಟ್ಟಣದ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲ ಏಸು ಚರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೈ ಡೇ ಅಂಗವಾಗಿ ಧರ್ಮಗುರು ಫಾದರ್ ಪೌಲ್ವಿಸ್ ಥಾಮಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಯಿತು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿದ ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಚರ್ಚ್ ಧರ್ಮಗುರು ಪೌಲ್ವಿಸ್ ಥಾಮಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ ಸಾರವು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದು, ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಾಗಿದೆ. ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿದರೂ ಕೂಡ ತನಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿದವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದನು. ಎಲ್ಲರೊಳಗಿನ ದುಃಖಗಳು ಹಾಗೂ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ . ಪಟ್ಟಣದ ದುಂಡಶೆಟ್ಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಸ್ಮಾರಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚರ್ಚ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ಫಾದರ್ ಆಂಥೋನಿ ಸ್ಟೀಫನ್, ಸಿಸ್ಟರ್ ರುಫಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಟೀನಾ, ಜೋಸಲಿನ್, ಆಂಥೋನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಡ್ವಿನ್, ಅಲ್ಮೆಡಾ, ಮೋಸಸ್ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ