‘ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ’

<p>ಕೆಂಭಾವಿ: ‘ಮಾನವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೊದಲು ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆಯಾ ಧರ್ಮದ ಆಯಾ ಜಾತಿಗಳ ಅಣತಿಯಂತೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ದೊರೆತಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಕೂಡಲಗಿ ಬಾಬಾ ಮಹಾರಾಜ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಉಮಾಕಾಂತ ಸಿದ್ಧರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೂಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಶಾಂತಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಬಾ ಮಹಾರಾಜರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ‘ಸಂಸ್ಕಾರ ಸುಧಾ ಶಿಬಿರ’ವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸದಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನ, ಸದ್ವಿಚಾರ, ಸಹೃದಯಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳ, ಗುರುಗಳ, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಅಚಲ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಬೇಕು. ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಡೆಯಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಶೃಂಗೇರಿ ದಕ್ಷಿಣಾಮ್ನಾಯ ಪೀಠದ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಇಂದಿನಿಂದ ಕೂಡಲಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸುಧಾ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರವನ್ನು 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಜಾತಿ, ಪಂಥ, ಮತಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದ ದೈನಂದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ವಿಶ್ವಂಬರ ಜೋಷಿ ಅವರು ನಿತ್ಯ ಈ ಕುರಿತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬೇಕು’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮಠದ ವಕ್ತಾರ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಹಾರಾಜ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿದ್ದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಡವಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರೆಡರ ಸಮ್ಮಿಲನದ ಶಿಬಿರವೆ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸುಧಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವಂಬರ ಜೋಷಿ, ಶಾಂತಾನಂದ ಇನಾಮದಾರ, ಮಾನಪ್ಪ ಬೆನಕನಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಕಲಾಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-30-965840391</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>