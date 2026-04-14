ಭೀಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಸವ ಸ್ಮರಣೆ ಇಂದು

<p>ಕೂಡಲಸಂಗಮ: ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಏ.14ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಭೀಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಸವ ಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ಪಾಂಡೋಮಟ್ಟಿ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಗುರುಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದು, ಕುಂವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಯಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸೈಯದ್ ರೋಷನ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಸಿ.ಎಂ. ಫೈಜ್, ಮನು ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಗುರೂಜಿ, ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ರಾಮಣ್ಣ ಮೈಸೂರು, ಚಿಕ್ಕಮನಿಯಪ್ಪ ಕಿತ್ತಗನೂರು ಭಾಗವಹಿಸುವರು.</p>.<p>ದುಶ್ಚಟಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು, ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ದುಶ್ಚಟ ಬಿಡಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಸಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸ್ಮರಣೆ– ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಭಾಗದ ಸಂಚಾಲಕ ಎಂ.ಪಿ.ಗಿರೀಶ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260414-19-1354292179</p>