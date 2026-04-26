<p>ಕುಕನೂರು: ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ ಎಂದು ಶಿರಸ್ತೇದಾರ್ ಮುಸ್ತಫಾ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶಂಕರರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಎರಡು ಬಾರಿ ಪಾದಚಾರಿಗಳಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಪಾಲನೆ ಅವಶ್ಯಕ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಯರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿರದೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿತು ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಡಿ.ಕೆ.ಬಸವರಾಜ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಹಾದೇವ, ಪ್ರಕಾಶ ಕುರಿ, ಕುಮಾರ ಹಳ್ಳಿ, ಶ್ರೀಧರ ಕೂಕನಪಳ್ಳಿ, ಅನೀಲ್ ಸುಂಕದ, ಅಮೃತ, ಹಾಲೀಶಾ, ಜಯಶ್ರೀ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260426-35-30958792</p>