ಯಕ್ಷಗಾನ, ಸನ್ಮಾನ ಏ.3ರಂದು

ಕುಮಟಾ: 'ಇಲ್ಲಿಯ ಕಲಾ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆವತಿಯಿಂದ ಏ.3ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9.30ಗಂಟೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಗಿಬ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪೆರ್ಡೂರು ಮೇಳದವರಿಂದ ಪವನ್ ಕಿರಣಕೇರೆ ಅವರು ರಚಿಸಿದ 'ಚದುರಂಗ' ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಗೂ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ ಜಿ.ಎಸ್. ಭಟ್ಟ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಹವ್ಯಕ ಸಭಾಭನವದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಪಟ್ಟಣದ ಡಾ.ಅಶೋಕ ಭಟ್ಟ ಹಳಕಾರ, ಕರಕುಶಲ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ ಶೇಟ್ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಶ್ರೀಧರ ನಾಯ್ಕ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದ ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಖೇದರ ಸಂಗತಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದು ಕಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಕಲೆ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಭವವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಾಗೂ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಮನವಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಲಾ ಸಂಗೋತ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೀಧರ ನಾಯ್ಕ, 'ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಕಲಾವಿದಾರ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಿಂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಡಗು ಹಾಗೂ ತೆಂಕು ತಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ಟೆಂಟ್ ಮೇಳಗಿಳಿದ್ದವು. ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೇಳ ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಟೆಂಟ್ ಮೇಳದವರಿಂದಲೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಟಿ.ನಾಯ್ಕ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ರವಿ ನಾಯ್ಕ, ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಹೆಗಡೆ, ಅಶೋಕ ಗೌಡ, ವೆಂಕಟೇಶ ಗುನಗ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಹಾಸ ನಾಯಕ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260330-20-1794042750</p>