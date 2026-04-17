‘ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಅಗತ್ಯ’

<p>ಕುಂದಗೋಳ: ಲೌಕಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಜೊತೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವು ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಶಿಬಿರವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಅರ್ಜುನ ನಾಡಿಗೇರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಅಭಿರುಚಿ ಮೂಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ದೀಪಕ ಚಿಂಚೋರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ರಾಜ್ಯ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಧೀಂದ್ರ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಗುಂಡ ಭಟ್ ಹಂದಿಗೋಳ, ಡಾ ಸಂದೀಪ ಬಂಕಾಪುರ, ರಮೇಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಮೋಹನ ನಾಡಗೇರ, ಟಿ.ಕೆ.ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಆನಂದ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಪ್ರಕಾಶ ನಾಡಗೇರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅಶೋಕ ನಾಡಿಗೇರ, ಗೋಪಾಲ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ, ಲಿಂಗಾಬಟ್ಟ ಜೋಶಿ, ಸಮೀರ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಅರ್ಚಕ ಮತ್ತು ಪುರೋಹಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾ ಶಂಕರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಹನುಮಂತ ಭಟ್ಟ ಜೋಶಿ, ಸಹಾಯಕ ಅಧ್ಯಾಪಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜೋಶಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅನಿಲ, ಜಗನ್ನಾಥ ಮನೋಜ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 70 ಹೆಚ್ಚು ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು, ನಾಗರಿಕರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಶರತ್ ಪಾಟೀಲ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಕಿರಣ ಹೊರ್ತಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸಮರ್ಥ ಸದರ ಜೋಶಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-24-394407075</p>