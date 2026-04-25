ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆಯಿಂದ ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ

<p>ಕುಂದಾಪುರ: ಸುಖ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಬಯಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮದ 800 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಪುರಾತನ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೂತನ ಶಿಲಾಮಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಹಿತ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿಸಿ, ಅವರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದೇ ಬೇರೆ, ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ಪಡೆಯುವುದೇ ಬೇರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಗತ್ಯ. ಧರ್ಮದ ಪರಿಪಾಲನೆಯೇ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆ ದಾರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಸುವ ಸುಖ ಪಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪುರಾಣ, ವೇದ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಗ್ರಂಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಘೋಷ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ತಾತ್ವಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅವಶ್ಯ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೆ ಇರುವ ಅನೇಕ ಫಲಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಫಲವೂ ಒಂದು. ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳ ಪುಣ್ಯಯೇ ಯೋಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಿಳಿದವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಬೇಗ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ಅರಿವು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ದೊರಕಬೇಕು. ಆಲಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಕಾಣುವ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಠವಾದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು. ಆಲೂರಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ರಾಮೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಳೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತರಲು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ಮುಂದಡಿಯಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಐಕಮತ್ಯ ಹೊಂದಿ, ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಅದು ಕೂಡ ದೇವರ ಸೇವೆಯೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹೈದರಾಬಾದ್ ಉದ್ಯಮಿ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಂಜ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದರೆ, ಊರೇ ಉದ್ದಾರವಾದಂತೆ. ಆಲೂರಿನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಊರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ, ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಲು ಊರವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ. ಇದರಿಂದ ಊರಿಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ತಗ್ಗರ್ಸೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸುಜ್ಞಾನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದೇವಾಡಿಗರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ ದೇವಾಡಿಗ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಯು.ರಾಜೇಶ ಕಾರಂತ್, ಮುಂಬೈ ಉದ್ಯಮಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ಳಾಡಿ, ಶೃಂಗೇರಿ ಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಶಮಂತ ಶರ್ಮ, ಶ್ರೀ ಪೀಠದ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಲೋಕೇಶ್ ಅಡಿಗ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರ ಎ.ಎಸ್. ಮಹಾಬಲ ಜೋಯಿಸ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರಾದ ಎನ್.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಡಿಗ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಘುರಾಮ ದೇವಾಡಿಗ ಆಲೂರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ರಾಜೇಶ್ ಕೆ.ಸಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260425-28-1538451452</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>