‘ಸಂಸ್ಕಾರ-– ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಕ್ಷಣ’ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಕುಂದಾಪುರ: ಉಳ್ಳೂರು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ, ಉಳ್ಳೂರಿನ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಪ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೂರು - ಕಂದಾವರದ 10ರಿಂದ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ 'ಸಂಸ್ಕಾರ- ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಕ್ಷಣ' ರಜಾ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 40 ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಸಿಂಧು ಮಾತಾಜಿ ಕುಂಭಾಶಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ವಿದ್ವಾನರಾದ ಮಾಧವ ಅಡಿಗ ಅವರು ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೊಕ್ತೇಸರರಾದ ಬಿ.ವಿ. ಉಡುಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕಾರಯುಕ್ತ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260423-28-1506439219