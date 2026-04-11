‘ಉತ್ತರಾದಿ, ರಾಯರ ಮಠಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ’

ಕುಷ್ಟಗಿ: ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಆಶಯ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ಉತ್ತರಾಧಿಮಠ ಮತ್ತು ರಾಯರ ಮಠಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅನೇಕ ದಶಕಗಳ ಇದ್ದ ವಿವಾದಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡು ಎರಡೂ ಮಠಗಳ ಪರಂಪರೆ, ಭಕ್ತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಪೀಠಾಧೀಶ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಯಲಬುರ್ಗಾಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ರಾಮದೇವರ ಹಾಗೂ ಅಡವಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣೇಶ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ನಂತರ ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಎರಡೂ ಮಠಗಳು ಒಂದಾಗಿರುವುದು ವೈಷ್ಣವರ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸೌಹಾರ್ದ ಮತ್ತು ಒಡನಾಟ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು. ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಶಯ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಅಡವಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾಗೃತ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದು ವಾಯುವಿನಿ ಜೀವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ವಾಯುವಿನ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಗೃಹ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು' ಎಂದರು. ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಠದ ಪ್ರಮುಖರು, ಪಟ್ಟಣದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>