‘ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ , ಸಮಾನತೆ ನೀಡಿದ್ದು ಬಸವಣ್ಣ’

ಲಿಂಗಸುಗೂರು: '12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಮಾನತೆ ನೀಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ಇಳಕಲ್ನ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವೀರಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕುಂಬಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಶಾಖಾ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಕತ್ತಲ ಕೂಪದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಸವಣ್ಣ ತನ್ನ ವಿಚಾರ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಸಮಾಜದ ಅಂಕುಡೊಂಕುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತನ್ನ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದರು. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ತನು ಮನ ಮತ್ತು ಭಾವದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ವಿಚಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮಹಾ ತಾಯಿಯವರಾಗಿದ್ದರು, ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಯತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಇಳಕಲ್ ಚಿತ್ತರಗಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಗುರುಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಾಖಾ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅಕ್ಕನಬಳಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸಕ್ರಿ, ಶೈಲಜಾ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ, ಅಮರವಾಣಿ ಐದನಾಳ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>