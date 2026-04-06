ಜಾತಿ, ಬೇಧ ಎಣಿಕೆ ಬಸವ ತತ್ವ ಅಲ್ಲ

ಮಾಗಡಿ: 'ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದು, ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಭೇದ ಎಣಿಸುವುದು ಬಸವ ತತ್ವವಲ್ಲ. ಅಕ್ಷಯ ದಿನದಂದು ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅಕ್ಷಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮೇಲಣಗವಿ ಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲಯ ಶಾಂತಮುನಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಗುಡೇಮಾರನಹಳ್ಳಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ–ಪರಮೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಬಸವೇಶ್ವರ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ದೇಹದ ಹಸಿವನ್ನು ತಣಿಸುವುದು ಅನ್ನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನ ಹಸಿವನ್ನು ತಣಿಸುವುದು ಶಿಕ್ಷಣ. ಉತ್ತಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಸ್ವಸ್ಥ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದೇ ಬಸವ ತತ್ವ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಡಾ.ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೆಲವರು ಕೇಳಿದಾಗ, 'ನಾನು ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ; ಭಗವಂತನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದುಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಯವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು. ಮದರ್ ಥೆರೆಸಾ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿತು. ಆದರೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನ, ಆಶ್ರಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿ ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಉಳಿದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಗಣ್ಣಯ್ಯನಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚನ್ನಬಸವಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 1998ರಲ್ಲಿ ಗುಡೇಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಡಿಪಾಯ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ 2001ರಲ್ಲಿ ಭವನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು ಎಂದರು.</p>.<p>ತಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ, ವೀರಶೈವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ನೆಲಮಂಗಲ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ₹2ಲಕ್ಷ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತಾ.ಪಂ.ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಶಂಕರಪ್ಪ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಕೆ.ಪಿ.ಭೃಂಗೀಶ್, ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಶರ್ಮ, ಗಂಗರಂಗಯ್ಯ, ಮರಿಕುಪ್ಪೆ ಕಾಂತರಾಜು, ಪಿಡಿಒ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಸಿದ್ದು, ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-14-330305856</p>