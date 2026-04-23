‘ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ರಾಮಾನುಜರು’

ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ: 'ಭಾರತ ಕಂಡ ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯತ್ರಯರುಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಬದುಕಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಆಚಾರ್ಯರು ರಾಮಾನುಜರು' ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್.ಎ. ಲಮಾಣಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಅವರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮಾನವಕುಲದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ, ಸಕಲರೂ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯಲೆಂಬ ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಅಗ್ರಗಣ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಎಸ್. ಗೊಂಬಿ, ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎಸ್.ಎನ್.ಪಾಟೀಲ, ಸಿ.ಎಸ್.ಮಠಪತಿ, ಎಂ.ಎಂ.ಮುಗಳಖೋಡ, ಪಿ.ಡಿ.ನಾಗನೂರ, ಎಂ.ಕೆ.ದಳವಾಯಿ, ಎಂ.ಎಸ್.ಮುಲ್ಲಾ, ಅರುಣ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸೋರಗಾಂವಿ, ಕಾಂತು ಹಡಪದ, ಮಹಾಲಿಂಗ ಮಾಂಗ, ರಾಮು ಮಾಂಗ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರೀಟ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>