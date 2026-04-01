‘ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು, ಶ್ರೀರಾಮ ಆತ್ಮತತ್ವ ಸ್ವರೂಪರು’

ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ: 'ಸಿದ್ದಾರೂಢರು ಕಲಿಯುಗದ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮರು ಆತ್ಮತತ್ವ ಸ್ವರೂಪರಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹರಳಕಟ್ಟಿಯ ನಿಜಗುಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ 190ನೇ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮದ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಶ್ರಮದ ಸಹಜಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರಾಮನವಮಿಯಂದು ಜನ್ಮತಾಳಿದ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು ಜಾತಿ-ಮತ-ಪಂಥಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತ ನಿಜವಾದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು. ಮಹಾತ್ಮರ ತತ್ವ, ಚಿಂತನೆ, ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಜಯಂತಿ, ದಿನಾಚರಣೆಗಳು ಸಾರ್ಥಕ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಬರೆದ ಕೋಟಿ ಜಪಯಜ್ಞದ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಪೂಜ್ಯರ ತುಲಾಭಾರ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯರು ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ನಾಮ ಕರಣ ಮಹೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಘೋಷಣೆ: ಸಿದ್ದಾರೂಢರ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ರಾಮನವಮಿ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಶ್ರಮದ ನೂತನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತರು ಪೂಜ್ಯರ ಕಿರೀಟ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ರನ್ನಬೆಳಗಲಿಯ ಸದಾಶಿವ ಗುರೂಜಿ, ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ತಾಯಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದ ಗೀತಾತಾಯಿ, ಮುಗಳಖೋಡದ ಬಸವರಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಶರಣ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಕಟಗಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>