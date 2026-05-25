ಸಂಭ್ರಮದ ರಾಮತಾರಕ ಹೋಮ

ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು: ಸಮೀಪದ ಕೊಮಾರನಹಳ್ಳಿ ರಂಗನಾಥಾಶ್ರಮದ ಯಾಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಾಮತಾರಕ ಹೋಮ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಕಳೆದೆರಡು ದಿನದಿಂದ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹ ಜಪಮಾಲೆ ಹಿಡಿದು ರಾಮನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ, ಜಪ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿತ್ತು. ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಮ, ಸೀತಾರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ, ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಸಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ–ಬೆಳೆ ಸುಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಭಕ್ತ ಸಮೂಹ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯರಾಮ ಜಯಜಯ ರಾಮ ಜಯಘೋಷ ಹಾಕಿ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿತು. ಸೀತಾ, ರಾಮ, ಆಂಜನೇಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತರು ಕೀರ್ತನೆ ಹಾಡಿ, ಗುರು ಭಜನೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಶಂಕರಲಿಂಗ ಭಗವಾನ್ ಸರಸ್ವತಿ ಪರಮಹಂಸ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>