ಧರ್ಮದ ಹಾದಿ ಸುಖಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗ

ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು: 'ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೆ ಸುಖ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶೈಲ ಪೀಠದ ಚನ್ನಸಿದ್ದರಾಮ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿ ಲಿಂಗ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಿ, ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜಾವಿಧಾನದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಬೇಕಾದಾಗ ಇಷ್ಟ ಲಿಂಗ ಧರಿಸುವುದು, ಬೇಡವಾದಾಗ ತೆಗೆದು ಇಡುವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಲ್ಲ. ಲಿಂಗ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದವರು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ ಬಾರದು. ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಆಡಬಾರದು, ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ, ಜೂಜಾಟದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಸದಾ ಕಾಯಕ ಯೋಗಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು, ಧರ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿವಭಕ್ತನಾದ ರಾವಣ ಅಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ತುಳಿದು ಅವನತಿ ಹೊಂದಿದ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ಕಾರಣ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ. ಆತನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆ ಇದೆ' ಎಂದು ಉದಾಹರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಹಾಗೂ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ನೂತನ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಕುಂಭ, ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಜಾನಪದ ಕಲಾತಂಡ, ಮಂಗಳವಾದ್ಯ, ವೀರಭದ್ರ ದೇವರ ಪುರವಂತರ ಕುಣಿತ ಮೆರಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದವು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿ. ಪಂಚಣ್ಣ, ಬಿ. ಚಿದಾನಂದಪ್ಪ, ಎನ್.ಕೆ.ಬಸವರಾಜ್, ಬಿ.ನಾಗೇಶ್, ಬಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಬಿ.ಉಮಾಶಂಕರ, ರುದ್ರೇಶ್, ಸತೀಶ್, ಹೊನ್ನಾಳಿ ಗಂಗಾಧರ್, ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ, ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕರಿಬಸಪ್ಪ, ಮಹಾದೇವಣ್ಣ, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>